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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 800'e ulaştı.

13:14 - 20/05/2024 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail güçleri
İşgalci İsrail güçleri

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu baskınların El Halil ve Ramallah'ta yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri ayrıca darbettiği aktarıldı.

İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Son gözaltılarla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 800'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


#Batı şeria
#Filistin
#İsrail
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