|
Dünya

İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 askerinin daha öldürüldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Bugün Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü duyurulan asker sayısı 7'ye yükseldi.

13:59 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail askerleri
İşgalci İsrail askerleri

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalarda 3 askerin öldüğü belirtildi.

Roman Bronshtein (46), Eliya Yanovsky (24) ve Ari Yehiel Zenilman (32) adlı askerlerin ölümü hakkında “ailelerine bilgi verildiği” aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir askerin çatışmalarda ağır yaralandığı ve İsrail'de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde de İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Bugün ordu tarafından, öldüğü duyurulan asker sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 433 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, askerlerinin ölümünü "ailelerine haber verildiğinde" açıklıyor. Bu nedenle öldürülen ancak ailelerine henüz haber verilmemiş başka askerlerin olup olmadığı bilinmiyor.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşeron 2. torba yasayı bekliyor! Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, çıktı mı? Gözler torba yasa kanun teklifinde