İşgalci İsrail yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu

İşgalci İsrail, havanın kararmasıyla birlikte Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'deki iletişim ağı tamamen kesilirken İsrail ordusunun da kara harekatına başladığı ve bazı noktalarda sıcak çatışmaya girdiği ifade edildi. Katar merkezli Al Jazeera yayınına bağlanan Hamas lideri Usame Hamdan, İsrail'in bozguna uğradığı için kara harekatına başladığını açıklayamadığını söyledi. Kara harekatı girişimini püskürttüklerini belirten Hamdan, "Şafak saatleriyle birlikte dünya, direnişçilerin mücadele ettiği kahramanlık destanının etkilerini görecek." dedi.