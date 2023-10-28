İsrail'e ait savaş uçakları kendi askerlerini vurdu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İşgalci İsrail yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu
7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını yapan işgalciler, Gazze sınırında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu.
Yerel medyada yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: