İşgalci, sağlık sistemini çökertmeye çalışıyor: Robotlarla hastane vurdu

Soykırımcı İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki hastaneleri tamamen devre dışı bırakmak için saldırılarını yoğunlaştırdı. Kemal Advan Hastanesi'ne patlayıcı mühimmatlı robotlarla yapılan saldırıda, yoğun bakım, doğumhane ve özel cerrahi bölümünde 20 kişi yaralandı. El Avda ve Endonezya hastaneleri de günlerdir hedefte.
7 Ekim'den beri Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyen ve soykırım yapan İsrail, katliamlarını kolaylaştırmak için yeni yöntemler deniyor. Kemal Advan Hastanesi müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin kapısına İsrail ordusunun robotları tarafından patlayıcı yerleştirdiğini gösteren görüntüleri paylaştı. Üç gündür tam kuşatma altında tutulan hastanenede yaralı hastalar, aileleri ve tüm sağlık personeli keskin nişancıların hedefi olmamak için dışarıya çıkamıyor. İşgalci güç, Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ve El Avda Hastanesi’ne de saldırılar düzenleyerek bölgede sağlık hizmetini felç etmeye çalışıyor.
20 KİŞİ YARALANDI
Kemal Advan Hastanesi’nin Müdürü Ebu Safiye yaptığı açıklamada, pazar günü tankların ve buldozerlerin ateş ederek batı kapısına yaklaştığını söyledi. İşgalcinin yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve özel cerrahi bölüme saldırılar düzenlediğini belirten Ebu Safiye, “Tesise yakın bir yerde iki bomba yüklü robot patlatıldı. Saldırı ciddi hasara yol açtı yaklaşık 20 kişiyi yaraladı. Jeneratörlerden biri hedef alınarak tamamen devre dışı bırakıldı” dedi.
HER YÖNDEN BOMBALIYORLAR
Hastanede yetişkinler, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere asgari düzeyde bakım gören 91 hastanın bulunduğuna dikkat çeken doktor, "Her yönden bombalama devam ediyor, binayı, departmanları ve personeli hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı. "Bu ciddi ve son derece korkunç bir durum. Dünya, hastanemizin bizi öldürmek ve zorla yerlerimizden etmek amacıyla hedef alındığını anlamalı" diyen Ebu Safiye, yardım çağrısında bulundu.
İKİ HASTANE DAHA HEDEFTE
Diğer yandan İsrail ordusu sağlık hizmetlerini felç etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iki sağlık merkezini de bombaladı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını bildirdi. Hizmet verilemeyen hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar, yoğun ateş altında tahliyeye zorlanarak Gazze şehir merkezine yönlendirildi. Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi de İsrail topçuları tarafından bombalandı. Hastane yönetimi, çevredeki bölgelerin ağır hava saldırıları altında olduğunu ve saldırıların çevredeki evlerin yanmasına yol açtığını açıkladı.
PCHR: SOYKIRIMIN SÜRDÜĞÜNÜN KANITI
Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), son 3 gündür devam eden hastane saldırılarının Gazze'de "soykırımın sürdüğünü" gösterdiğini kaydetti. PCHR yaptığı açıklamada, "Kemal Advan 20'den fazla kez insansız hava aracı saldırıları, topçu ateşi ve silah ateşiyle hedef alındı. Bu saldırılar sonucunda yoğun bakım ünitesinin yanması da dahil olmak üzere ciddi hasar meydana geldi ve hastalar ve sağlık personeli de dahil olmak üzere 20 kişi yaralandı" dedi.
Heniyye suikastını kabul etti
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın eski siyasi büro başkanlarından İsmail Heniyye‘nin İsrail tarafından öldürüldüğünü ilk kez kamuoyu önünde kabul etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Katz, Yemen'deki Husilerin son dönemde İsrail'e düzenlediği saldırılara işaret ederek, "Bu günlerde, Husi terör örgütü İsrail'e füzeleri ateşlerken, konuşmamın başında onlara açık bir mesaj iletmek isterim. Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör edip üretim sistemlerine zarar verdik, Suriye'deki Esed rejimini devirdik, şer eksenine ciddi bir darbe indirdik ve aynı zamanda ayakta kalan son (güç olan) Yemen'deki Husi terör örgütüne de ciddi bir darbe indireceğiz" dedi. İsrail'in 'stratejik altyapılarına zarar vereceğini' belirten Katz, öldürülen Hamas liderlerinden Yahya Sinvar ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a da atıfta bulunarak, "Liderlerinin boynunu vuracağız; tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi. Bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız" diye konuştu.
Bir ayda 160’tan fazla çocuk öldürdü
- BM’nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani duruma ilişkin yayınladığı raporda, son bir ayda 160’tan fazla çocuğun öldürüldüğü ifade edildi. Raporda, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze'deki yapıların yüzde 70'inin hasar gördüğü ya da yıkıldığı, eğitim ve sağlık altyapısının ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Han Yunus'ta barınak olarak kullanılan bir UNRWA okuluna düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. UNRWA verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 88'i saldırılar nedeniyle hasar gördü. Açıklamada, “Özellikle kuzeyde insani yardım erişimi son derece sınırlı ve öngörülemez olmaya devam etmektedir. Sadece bir ay içinde 160'tan fazla çocuk öldü” denildi.