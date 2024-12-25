İşgalci, sağlık sistemini çökertmeye çalışıyor: Robotlarla hastane vurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın eski siyasi büro başkanlarından İsmail Heniyye‘nin İsrail tarafından öldürüldüğünü ilk kez kamuoyu önünde kabul etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Katz, Yemen'deki Husilerin son dönemde İsrail'e düzenlediği saldırılara işaret ederek, "Bu günlerde, Husi terör örgütü İsrail'e füzeleri ateşlerken, konuşmamın başında onlara açık bir mesaj iletmek isterim. Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör edip üretim sistemlerine zarar verdik, Suriye'deki Esed rejimini devirdik, şer eksenine ciddi bir darbe indirdik ve aynı zamanda ayakta kalan son (güç olan) Yemen'deki Husi terör örgütüne de ciddi bir darbe indireceğiz" dedi. İsrail'in 'stratejik altyapılarına zarar vereceğini' belirten Katz, öldürülen Hamas liderlerinden Yahya Sinvar ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a da atıfta bulunarak, "Liderlerinin boynunu vuracağız; tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi. Bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız" diye konuştu.