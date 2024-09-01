İşgalciler Zeytin Dağı'na yerleşiyor

Gazze'de aylardır soykırım işleyen İsrail bir yandan Batı Şeria'da son 20 yılın en sert operasyonlarını yürütüp, onlarca insanı katlederken, diğer yandan ilhak ve işgal planlarına da devam ediyor. Son olarak işgal güçlerinin Doğu Kudüs'te ve Müslümanlar'ın yanı sıra Hristiyanlar tarafından da önemli dini anlamları olan Zeytin Dağı'na milyarlarca şekel değerinde 300 bin metrekarelik 3 büyük Yahudi yerleşimi projesi inşa edeceği öğrenildi.





EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İLHAK

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir geçtiğimiz günlerde İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, mevcut kanunların Yahudilerin de Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini ileri sürmüştü. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna ise Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'nın skandal açıklamalarına tepki yağarken İsrail basınından Yedioth Ahronoth, yeni ilhak ve işgal planını duyurdu. Haberde yer alan detaylara göre İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Zeytin Dağı'na milyarlarca şekel değerinde ve daha önce eşi benzeri görülmemiş 300 bin metrekarelik 3 büyük yerleşim projesi inşa etmeye hazırlanıyor.





MESİH'İN DÖNÜŞÜNÜ HIZLANDIRMAK İSTİYORLAR

Yahudilere göre kıyamet gününde, Musevi metinlerinde müjdelenen Yahudi milletinin kurtarıcısı Mesih'in Zeytin Dağı üzerinden Kudüs'e geleceğine inanılıyor. İsrail, bu sebeple Kudüs ve çevresindeki işgali hızlandırarak Mesih'in bir an önce gelmesini hedefliyor. Bu nedenle dağın yamaçları, Hz. Zekeriya ve Abşalom mezarları ile birlikte yaklaşık 150 bin Musevi'nin mezarlarıyla dolu. Bu nedenle Zeytin Dağı'na göz diken işgal yönetiminin, daha önce bir benzeri görülmemiş ve milyarlarca şekeli bulacağı öğrenilen projesi için müteahhit arayışı da başladı. Müteahhitleri seçme görevi ise İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebecisi Yali Rotenberg'e verildi. 300 bin metrekarelik projenin planları arasında 40 katlı devasa kulelerin de inşa edilmesi yer alıyor. Yapılacak binalarda İsrail hükümetine bağlı bakanlıklar ve sigorta şirketlerinin yanı sıra İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (Mossad) da birimlerinin yer alacağı öğrenildi. İlhak projesinin 2029- 2030 yılları arasında tamamlanması bekleniyor.





YAHUDİLEŞTİRME KAMPANYASI

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'yı sinagoga çevireceği yönündeki son açıklamaları ve İsrail'in Zeytin Dağı'nda yeni Yahudi yerleşimleri kuracağına ilişkin haberler hakkında Yeni Şafak'a açıklamalar yapan Filistin yönetiminden bir yetkili, İsrail'in 1948'den beri bu tür adımlarla Filistin'deki coğrafi ve demografik haritayı değiştirmeye çalıştığına vurgu yaptı. Ben-Gvir'in başını çektiği İsrail'deki aşırı sağcıların bütün mukaddesatları ve bütün Filistinli kurumları hedef aldığına değinen yetkili, "Başta Kudüs olmak üzere, yerleşimler kurarak ve kendilerince yeni statüler dayatarak bir Yahudileşme kampanyası yürütüyorlar. Bu kapsamda Filistin hükümeti olarak, İsrail'deki fanatik ve faşist hükümete karşı alınabilecek tedbirleri bölgedeki ve dünyadaki ilgili bütün taraflarla iletişim kurarak almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Cenin'i Gazzeleştirme ablukası

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Cenin kentleri ile çevrelerinde bulunan 3 kampta, İkinci İntifada'dan beri bölgedeki en büyük askeri harekatını yürüten İsrail ordusu, Cenin'de yerel halkı göç etmeye zorluyor. Vahşi saldırılar ve kuşatmalarla Gazze'yi yıkıp açlığa mahkum ederek göçe zorlayan işgal güçleri, benzeri bir senaryoyu Cenin'de de uyguluyor. Kentin doğu mahallelerine saldırarak burada çok sayıda evi yıkan İsrail kuvvetleri, Filistinlileri tehcir etmeye başladı. Filistinli aileler, katil İsrail'in üç gündür devam eden saldırıları üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Filistinli aileler, İsrail'in bölgeye yönelik günlerdir devam eden saldırıları üzerine "yiyecek ve su sıkıntısı" yaşadıklarını ve bu sebepten bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan Filistinli Caber Ebu Rih, "İsrail ordusu evimize baskın düzenledi. Teçhizatını ve yiyeceği dahil ihtiyacı olan her şeyi beraberinde getirdi. Evimizi askeri bir noktaya çevirdi" dedi. Ebu Rih, İsrail ordusundan askerlerin kendilerine, "Başınızın çaresine bakın, uzun hikaye." ifadelerini kullanarak, kendilerine farklı bir yerde kalmalarını söylediğini aktardı.





HAVA DESTEKLİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu. Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan da çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor. Dün sabah saatlerinde kampa giriş yapan İsrail askerlerini pusuya düşüren Filistinli direnişçiler, iki askeri öldürerek çok sayıda askeri yaraladığını ilan etti. Kayıp veren İsrail ordusu ise kampa yönelik saldırılarını artırdı. Yerel kaynaklar, öğleden sonra Cenin kenti ve Cenin Kampı üzerinde İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin yoğun uçuş yaptığını belirtirken direnişçilerle İsrail askerleri arasında sert çatışmaların sürdüğünü aktardı. Öte yandan, üç gündür süren saldırılarda 21 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.



