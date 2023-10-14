İşgalcinin amacı insansızlaştırmak: Soykırımdan kaçış

Birkaç günde Gazze’de binden fazla sivili öldüren ve kara operasyonu hazırlıklarını tamamlayan siyonist hükümet, abluka altındaki bölgenin kuzeyindeki 1,1 milyon sivile evlerini boşaltmaları çağrısı yaptı. Bunun için verilen süre dün akşam saatlerinde doldu. İşgalci güç, Filistin’in diğer şehirlerine gitmesi yasaklanan Filistinlilerin Gazze’nin güneyine gitmesini telkin ederken, güneyde de sığınma merkezlerinin tamamen dolması, yerlerinden edilen insanlar için gidecek bir yerin olmadığını ortaya koyuyor. Gazzelilere Filistin’de gidecek hiçbir yer bırakmayıp sonunda Sina Çölü’ne sürme planları yaptığı belirtilen siyonist hükümete Mısır’dan da uyarı geldi. Yaşananlar, Filistinlilerin 1948’de Siyonist İsrail tarafından bölgeden zorla çıkartılmasına (Nekbe-Büyük Felaket) benzetiliyor.

İzin verirsek dönebilirsiniz

Gazzelilere güneye gitmesini söyleyen işgalci İsrail ordusunun, Filistinlilerin dönüşünü de siyonist hükümetin iznine bağlaması asıl amacın insansızlaştırma olduğunu kanıtlar nitelikte. Terör devletinin ordusundan yapılan açıklamada, “Gazze şehrine (Gazze’nin kuzeyine) ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. Gazze şehri sivilleri, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneye geçin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas teröristlerinden uzaklaşın” ifadelerine yer verildi.

Mısır planın farkında

Kahire hükümetinin ise işgalci gücün Filistinlileri yurtlarından çıkarıp Mısır’a sürme planına karşı teyakkuzda olduğu bildiriliyor. İşgalci İsrail ordusunun yaptığı açıklamayla ilgili konuşan tecrübeli Mısırlı politikacı Mustafa Bakri, “Bu uyarı kara operasyonunun başlamak üzere olduğunu ve Filistinlilerin Mısır sınırına sürülerek bir Filistin devletine sahip olma hayallerinin yok edilmek istendiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Daha önce

Mısır hükümetinden benzer uyarılar gelmişti.

Güneyde sığınaklar dolu

Öte yandan Gazzeliler için siyonist hükümetin çağrısına uysalar bile güneyde gidebilecekleri bir yer bulunmuyor. El Cezire, güney bölgesindeki durumun Gazze’nin herhangi bir yerinden pek de farklı olmadığını gösteren bir haber yaptı. Binlerce insanın sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından idare edilen okullarda kapasitenin tamamen dolduğu ve bir sınıfta 60 kişinin kaldığı belirtildi. Ayrıca Filistinlilerin güneye gitmek istese bile bunun için bir ulaşım hizmeti bulunmadığı da kaydedildi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) da işgalci ordunun saldırılarında 21 tesislerinin direkt ya da dolaylı olarak hasar aldığını bildirdi.

Hastaneyi de mi boşaltacak?

İşgalci gücün “bölgeyi boşaltın” talebinin ardından çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek Şifa Hastanesi’ne sığınmaya başladı. Bölgenin en büyük hastanesi sayılan Şifa’da çok sayıda yaralının tedavisi de devam ederken, İsraillilerin yaptığı çağrının ardından akıllara “Filistinliler hastaneleri de mi boşaltacak?” sorusu geldi. Öte yandan işgalci gücün katliamlarından dolayı hastanede morgların da dolduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Durra Çocuk Hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu. Hastane hedef alınmasının ardından boşaltıldı.

Kanser hastaları ölüyor

Öte yandan İsrail’in elektriği kesmesi ve ilaç depolarını bombalaması nedeniyle Gazze’deki ağır hastalar büyük sıkıntı çekiyor. Kuşatma nedeniyle gerekli bakımı alamayan bazı kanser hastalarının ölmeye başladığı bildirildi.

Göç konvoyuna bomba

Gazze’nin kuzeyini boşaltmaları için Filistinlilere süre veren terör devleti İsrail, göç youna düşenleri de yollarda katlediyor. İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi de yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı “yeni bir katliam” şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze’nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

Yaralıların yarısı çocuk

Terör devleti İsrail’in aralıksız bombardımanına maruz kalan Gazze’de yaralıların yaklaşık yüzde 40’ının çocuklar olduğu ve önemli bir kısmının ameliyat gerektirecek yaralanmalara sahip olduğu bildirildi. CNN’de Christiane Amanpour’lar bir röportaj gerçekleştirilen Filistinli doktor Ghassan Abu Sitta, Gazze’de toplam 2500 olan hasta yatak sayısına karşın yaralı sayısının şimdiden 7 bine yaklaştığını, bunun da sağlık sistemini çökme noktasına getirdiğini kaydetti. Özellikle yaralı çocuk sayısının çok yüksek olduğunu ve toplam rakamın yüzde 30 ila 40’ına tekabül ettiğini söyleyen Abu Sitta, bunların önemli bir bölümünün yaşadıkları evin bombardımanda çökmesi sonucu enkazda yaralandıklarını bildirdi. Bu tip ciddi yaralanmaların çok sayıda ameliyat gerektirdiğini ifade eden Abu Sitta, vakaların çoğunda çocuk yaşasa bile kalıcı hasarla hayatına devam etmek zorunda kaldığını ve sonraki yıllarda da yeni ameliyatlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Filistinli doktor, malzeme sıkıntısının ve işgalci gücün elektriği kesmesinin de şu anda hastanelerde en önemli sorunları olduğunun altını çizdi.

614’ü çocuk 1900 can kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail tarafından yapılan saldırılarda 614’ü çocuk ve 270’ten fazlası kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 1.900’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada 1644’ü çocuk ve 1005’i kadın olmak üzere toplamda 6 bin 488 kişinin de yaralandığını ifade edildi. Ayrıca yerlerinden edilen kişi sayısı da 423 bine yükseldi. Böylece 2,3 milyonluk tüm Gazze nüfusunun yaklaşık altıda biri evlerini terk etmiş oldu.

1 yıllık bombayı 1 haftada kullandı

İşgalci güç İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu ortaya çıktı. Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti. Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı" dedi.

Irak ve Suriye'yi katladı

Orta Doğu Enstitüsü Aşırılıkçılık ve Terörle Mücadele Programı’nın kıdemli üyesi ve yöneticisi Charles Lister de sosyal medya hesabından İsrail'in barbarca saldırısı karşısındaki şaşkınlığını paylaştığı verilerle gösterdi. "Vay canına, 365 kilometrekarelik Gazze'de 6 günde 6.000 bomba" mesajını paylaşan Lister, bir sonraki paylaşımında, “Karşılaştırma yapmak gerekirse, DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Suriye ve Irak'ta 46.000 km karelik bir alana ayda ortalama 2500 civarı bomba attı" verisiyle, Gazze'ye yönelik vahşi saldırının boyutu hakkında fikir verdi.







