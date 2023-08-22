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Dünya

İşgalcinin hedefi Filistinli sağlık görevlileri

Birleşmiş Milletler, bu yıl Filistinlilere yardım etmeye çalışan 77 sağlık çalışanının işgalci İsrail askerleri tarafından yaralandığını, 30 ambulansın da hasar gördüğünü açıkladı.

Dış Haberler
04:00 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Filistinlilere yardım etmeye çalışan 77 sağlık çalışanı işgalci İsrail askerleri tarafından yaralandı.

Filistinlilere yardım etmeye çalışan 77 sağlık çalışanı işgalci İsrail askerleri tarafından yaralandı.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, Filistinli yaralılara yardım etmek isteyen doktor, hemşire ve belediye çalışanları gibi kişilerin görevlerini yapmak için genellikle hayatlarını riske atmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Konuyla ilgili konuşan Filistin Kızılayı’nın uluslararası hukuk koordinatörü Ömer Azzam ise, 2023 yılının başlamasından bu yana İsrail askerlerinin Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik en az 193 ihlal gerçekleştirdiklerini kaydetti. Azzam bu ihlallerin, doğrudan saldırı, ambulanslara saldırı, hastaya erişimin engellenmesi ile yaralı ve hastaların hedef alınması şeklinde gerçekleştiğini bildirdi. Son olarak rozet takan bir sağlık çalışanının bir mülteci kampında tedavi uygularken ayağından vurulduğunu belirten Azzam, rozet takan kişilere bu tip saldırıların sağlık çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alındığını gösterdiğini ifade etti.



#Filistin
#İsrail
#İslamofobi
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