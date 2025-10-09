Yeni Şafak
İşgalciye Avrupa'da rahat yok

İşgalciye Avrupa’da rahat yok

Oğuzhan Ürüşan
04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Avrupa Parlamentosu.

Avrupa Parlamentosu (AP), insan haklarını ihlal ettiği veya uluslararası mahkeme kararlarına uymadığı tespit edilen ülke vatandaşlarının Şengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat hakkının askıya alınmasını kolaylaştıran yasa değişikliğini onayladı.

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için son aşama olan Avrupa Birliği (AB) Konseyi onayı bekleniyor. Teklifin onaylanması durumunda uluslararası hukuku çiğnemeleri sebebiyle İsrailli yetkililer başta olmak üzere tüm İsrail vatandaşları AB bölgesinde tecrit edilebilecek. Strazburg’da yapılan oylamada teklif, ‘518 evet oyuna karşı 96 hayır oyuyla’ kabul edildi. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise, vize serbestisinin askıya alınması halinde ilgili ülke hükümet yetkililerinin de muaf tutulmaması. Böylece yaptırımlar yalnızca vatandaşlara değil, devletin üst düzey yöneticilerine de uygulanabilecek.



