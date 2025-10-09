İşgalciye Avrupa’da rahat yok

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için son aşama olan Avrupa Birliği (AB) Konseyi onayı bekleniyor. Teklifin onaylanması durumunda uluslararası hukuku çiğnemeleri sebebiyle İsrailli yetkililer başta olmak üzere tüm İsrail vatandaşları AB bölgesinde tecrit edilebilecek. Strazburg’da yapılan oylamada teklif, ‘518 evet oyuna karşı 96 hayır oyuyla’ kabul edildi. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise, vize serbestisinin askıya alınması halinde ilgili ülke hükümet yetkililerinin de muaf tutulmaması. Böylece yaptırımlar yalnızca vatandaşlara değil, devletin üst düzey yöneticilerine de uygulanabilecek.