İsrail hiç olmadığı kadar yalnız

ABD basını, Gazze'deki soykırımın, terör devleti İsrail'i siyasi olarak giderek daha izole hale getirdiğini yazdı. WSJ'nin haberine göre Amerikalılar her geçen gün Washington'ın İsrail'e verdiği desteğe daha fazla karşı çıkıyor.
Soykırımcı güç İsrail, Filistin topraklarındaki katliamları sonucu her geçen gün dünyada yalnızlaşıyor. Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle Siyonist İsrail, dünya genelinde şimdiye kadar koşulsuz aldığı desteğini her geçen gün kaybediyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı. İsrail'in Gazze'deki soykırımı, onu siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bırakıyor. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
HALEFLERİNİ BİLE ETKİLEYECEK
WSJ’nin haberinde Siyonist yapıya yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldığı belirtildi. Giderek büyüyen bir kesim ise artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor. İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Gazze Kasabı Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek. ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur
olabileceği öngörülüyor.
NETANYAHU GİTMELİ
Bazıları da İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefikleri tarafından toparlanabileceğini düşünüyor. ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro, Netanyahu’nun gitmesi gerektiğini kastederek zalim İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, öncelikle soykırımın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyor.
İşgalciyi UEFA'dan kovun
- İsrail'in uluslararası futboldan menedilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel Direktörü Ashish Prashar, UEFA'nın bu karara çok yakın olduğunu ve bunu isteyen ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı durdurmanın en önemli yollarından birinin futbol olduğunu belirten Prashar, "Futbol, tüm dünyada izlenen tek global spor; bu yüzden dünya 'Hayır, bu kabul edilemez. Bir daha sahalarımıza adım atamayacaklar.' diyebilir. Bunun gerçekleşmesi de kaçınılmaz" dedi. UEFA'nın da men kararını almak istediğini dile getiren Prashar, "UEFA düzeyinde bunu yapmak istediklerini söyleyebilirim. Bu sadece, 'Türk Futbol Federasyonu, İrlanda Futbol Federasyonu, Norveç ve Filistin yanlısı diğer federasyonlar' meselesi değil; artık herkes bu noktada" diye konuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu savunan Prashar, "Ceferin gerçekten çocukları önemsiyorsa ve UEFA Süper Kupa’da çıkardığı pankartta söylediklerinde samimiyse, İsrail’i hemen askıya almalı. Aksi her şey korkaklıktır" değerlendirmesini yaptı. Prashar, Barış Planı devreye girse bile İsrail'in men kararının devam etmesi ve işlenen soykırım için hesap sorulması gerektiğini vurguladı.