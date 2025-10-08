İsrail hiç olmadığı kadar yalnız

İsrail'in uluslararası futboldan menedilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel Direktörü Ashish Prashar, UEFA'nın bu karara çok yakın olduğunu ve bunu isteyen ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı durdurmanın en önemli yollarından birinin futbol olduğunu belirten Prashar, "Futbol, tüm dünyada izlenen tek global spor; bu yüzden dünya 'Hayır, bu kabul edilemez. Bir daha sahalarımıza adım atamayacaklar.' diyebilir. Bunun gerçekleşmesi de kaçınılmaz" dedi. UEFA'nın da men kararını almak istediğini dile getiren Prashar, "UEFA düzeyinde bunu yapmak istediklerini söyleyebilirim. Bu sadece, 'Türk Futbol Federasyonu, İrlanda Futbol Federasyonu, Norveç ve Filistin yanlısı diğer federasyonlar' meselesi değil; artık herkes bu noktada" diye konuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu savunan Prashar, "Ceferin gerçekten çocukları önemsiyorsa ve UEFA Süper Kupa’da çıkardığı pankartta söylediklerinde samimiyse, İsrail’i hemen askıya almalı. Aksi her şey korkaklıktır" değerlendirmesini yaptı. Prashar, Barış Planı devreye girse bile İsrail'in men kararının devam etmesi ve işlenen soykırım için hesap sorulması gerektiğini vurguladı.