İsrail Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 894 sporcuyu katletti

Tel Aviv yönetimi, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırımını uluslararası tepkilere rağmen devam ettiriyor.

Bölgeye insani yardımların dahi girmesini engelleyerek, Filistin halkının açlıktan yüzlerce kayıp vermesine sebep olan İsrail, bölge halkını zorla yerinden etme girişimleri doğrultusunda sağlık ve eğitimin kurumlarının yanı sıra spor altyapısını da hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yayımlanan verilere göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri gerçekleştirdiği saldırılar sonucu farklı dallarda faaliyet gösteren 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun saldırılarında ölen Filistinli sporcular arasında futbolcu, teknik direktör, hakem ve kulüp yöneticileri bulunuyor.

İki yıldır durmayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu hedef alınarak kullanılamaz hale getirildi.

Filistin Futbol Federasyonu da daha önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı spor tesislerinden 184'ünün yerle bir olduğunu belirtmişti.

İşgal ve abluka altında on yıllardan beri kısıtlı koşullarda faaliyetler gösteren Filistinli sporcular, Gazze'de 2 yıldır durmayan İsrail ordusunun bombardımanı altında da imkanlar dahilinde yeteneklerini geliştirmeye gayret ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarıyla öldürdüğü Filistinli sporculardan öne çıkan bazı isimleri derledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 8 Mart 2025 tarihinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaralanan 22 yaşındaki futbolcu Hamdan İmad birkaç gün sonra yaşamını yitirdi.

Filistinli genç sporcu İmad, Refah Gençlik Futbol Kulübünde oynuyordu.

Yardım almaya giderken katledilen sporcular

Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan da 20 Ağustos 2025'te Han Yunus'ta saldırıya uğradı.

Eski basketbol yıldızı Şalan, abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen ve kritik bir aşamaya gelen kıtlık nedeniyle 5 çocuğuna gıda bulmak için çıktığı sırada İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti.

Şalan, özellikle de böbrek hastası olan küçük kızı Meryem için biraz yiyecek ve ilaç almak istediği, sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınlarında İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd de Gazze'de yardım almaya giderken İsrail ordusu tarafından katledildi.

Gazze'deki Eş-Şati ve Batı Şeria'daki El-Amari kulüplerinde forma giyen Ubeyd, bir dönem gol kralı olmuş ve 24 kez milli formayı terletmişti.

Kariyeri boyunca 100'den fazla gol atan Ubeyd, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Ağustos ayında sporculara yönelik saldırılar arttı

Ağustos ayında Filistinli sporcuları hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Filistinli güreşçi Ala Refik el-Medhun'u da katletti.

Filistin Futbol Federasyonu verilerine göre, İsrail'in ağustos ayındaki saldırılarında ayrıca Gazze'de yerel futbol takımlarında oynayan Ala Cuma el-Havaciri, Mahmud Rafi Şahin ve Filistin milli beyzbol takımı oyucusu Mustafa Ahmed Tafiş de yaşamını yitirdi.

İsrail'in Ocak 2025'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesine yönelik saldırılarında da Filistinli yardımcı hakem Raşid Mustafa Hamdune hayatını kaybetti.

Yine ocak ayı içerisinde, "Beyt Hanun" futbolcusu Şadi eş-Şaar ile "Nuseyrat Hidmat" oyuncusu Muhammed Ebu Zeyd de İsrail bombardımanında can verdi.

Kardeş sporcular evlerine düzenlenen saldırıyla katledildi

İsrail ordusu, Ocak 2024'te de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinli 2 sporcunun evini hedef aldı.

Söz konusu saldırıda Gazze Hilal Spor Kulübü'nde oyunca Muhammed Halife ve Nuseyrat Kulübünde oynayan kardeşi Mahmud Halife katletildi.

"Şebab Cibaliya" futbol takımının defans oyuncusu Mustafa Şahin de Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Aynı ay içerisinde "Hidmet Refah" takımı oyuncusu Raşid en-Nems eşi ve çocuğuyla birlikte İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Kasım 2024'te de İsrail'in Gazze'de bir evine düzenlediği hava saldırısı sonucu es-Sadaka Kulübünde kaleci Sacid el-Aruki yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 yıldan bu yana sürdürdüğü soykırımda ölenlerin sayısı 67 bin 173'e, yaralı sayısı ise 169 bin 780'a ulaştı.