Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

11:507/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin toplandığı bir alanı, yerinden edilmiş sivillerin çadırını, bir apartman dairesini ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin toplandığı bir alanı, yerinden edilmiş sivillerin çadırını, bir apartman dairesini ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin toplandığı bir alanı, yerinden edilmiş sivillerin çadırını, bir apartman dairesini ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı bombaladığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini hedef alan topçu saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri tarafından Gazze kentinin En-Nasr bölgesi ve Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne de ateş açıldı, Sabra Mahallesi'nde bazı binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir yardım dağıtım noktasında insanı yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı, saldırıda 7 Filistinli yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu da 8 Filistinli yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un merkezi ve güneyini yoğun şekilde hedef almaya, savaş uçakları da kentin kuzey ve orta kesimlerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

#İsrail
#Gazze Şeridi
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Brüt ve net asgari ücret zammı tahmini geldi