Gazze'de 2 yıldır süren Katil İsrail saldırılarında can kaybı 67 bin 173'e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının 2 yılı geride bıraktığı hatırlatıldı.

Uluslararası sağlık örgütlerinin Gazze Şeridi'nde geriye kalan sağlık sistemini kurtarmaları için acil müdahaleye çağrıldığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar bir kriz değil, insan varoluşunun temel direği olan sağlık sisteminin 730 gün boyunca şiddetli saldırılara maruz kalmasıdır." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemine karşı soykırım suçu işlediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki hastanelerin İsrail'in dolaylı saldırıları sonucu içi boş beton bloklara dönüştüğüne vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda ölenlerin sayısının 67 bin 173'e ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlar arasında 20 bin 179 çocuk, 10 bin 427 kadın ve 4 bin 813 yaşlının olduğu kaydedildi.

1701 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 169 bin 780'a çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanı sayısı da 1701'e ulaştı." denildi.

Soykırım saldırılarında ayrıca 362 sağlık çalışanının İsrail ordusu tarafından alıkonularak zorlu koşullarda tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki 38 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı ve geriye kalan 13 hastane de kısmen hizmet verebiliyor. İşgalci Gazze Şeridi'ndeki 157 sağlık merkezinden 103'ünü yıktı, 54 tanesi ise kısmen faaliyet gösteriyor."

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı sıkı abluka nedeniyle bölgeye ilaç ve tıbbi teçhizat ulaşamadığı için bölgedeki hasta ve yaralıların durumunun her geçen gün kötüleştiği hatırlatılan açıklamada, geçen yıl hastanelerdeki yatak kapasitesi yüzde 82 oranında kullanılırken bu yıl ise yüzde 225 oranında kullanıldığına işaret edildi.

İsrail ordusunun doğrudan saldırılarda hastanelerin elektrik sistemleri ve oksijen santrallerini de hedef aldığına dikkati çekilen açıklamada, bölgedeki 35 oksijen santralinden 25'i ve 110 elektrik santralinden 61'inin hizmet dışı kaldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de 2 yıldan beri "açlığı" bir silah olarak kullanarak savaş suçu işlediği hatırlatılan açıklamada, açlık sebebiyle 154'ü çocuk, 460 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de 5 yaş altı 51 bin 196 çocuğun yetersiz beslenmeden etkilendiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 4 bin 900 uzun sürekli tedavi ve rehabilitasyona muhtaç olduğu belirtildi.