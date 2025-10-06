Yeni Şafak
Trump 'Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun' demişti: Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

19:306/10/2025, Pazartesi
AA
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun' çağrısına rağmen havadan, denizden ve karadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in, Gazze kentinin batısındaki birçok bölgeye düzenlediği saldırılar sonucu yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun' çağrısına rağmen havadan, denizden ve karadan saldırılarını sürdürüyor.

 İsrail’in, Gazze kentinin batısındaki birçok bölgeye düzenlediği saldırılar sonucu yoğun dumanlar yükseldi.

