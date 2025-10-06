Trump 'Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun' demişti: Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Gazze’ye yönelik saldırıları derhal durdurun' çağrısına rağmen havadan, denizden ve karadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in, Gazze kentinin batısındaki birçok bölgeye düzenlediği saldırılar sonucu yoğun dumanlar yükseldi.

