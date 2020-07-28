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Dünya İslam dünyasının gençliği Dakkada buluşuyor
ASYA

İslam dünyasının gençliği Dakka’da buluşuyor

İslam dünyasının gençliği Dakka’da buluşuyor

‘2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ ünvanına sahip olan Dakka, pandemi nedeniyle ertelenen etkinlikler açılış töreniyle başladı. İlk etkinlik olan ‘Uluslararası Genç Liderler Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bünyesindeki 56 üye ülke tarafından 2020 yılı için ‘İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ ünvanını alan Bangladeş’in başkenti Dakka şehrinde açılış töreniyle başladı.

Pandemi nedeniyle ertelenen etkinlikler, Bangladeş’in kurucusu Bangabandhu Şeyh Rahman’ın da yüzüncü doğum yılı da olan 2020 etkinliklerine iki gün sürecek Uluslararası Genç Liderler Zirvesi’nde Bangladeş ve dünyadan devlet ve hükümet temsilcileri ile kanaat önderleri konuşmalar yapacak.

Açılış törenine Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, OIC Genel Sekreteri Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan Russel, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Genel Sekreteri Akhter Hossain, Gambiya Adalet Bakanı ve Başsavcısı Dawda A. Jallow ve ICYF Başkanı Taha Ayhan katıldı.

DİJİTAL BANGLADEŞ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Gençliğin gücünü ve canlılığına odaklandıklarını, vizyon ve planlarda Bangladeş Hükümeti'nin gençliğe büyük önem verdiğini vurgulayan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, gençliğin gücü ile ‘Dijital Bangladeş’i uygulayarak Vizyon 2021 hedefini gerçekleştirdikleriini, Dakka’nın “OIC Gençlik Başkenti 2020” seçilmesinin teknolojik olarak güçlenmiş Bangladeş’in bir kanıtı olduğunu söyledi.

“BANGLADEŞ İÇİN HARİKA BİR FIRSAT”

1974’de İslam İşbirliği Teşkilatı’na Bangladeş’in katıldığını ve ülkede şu anda 53 milyondan fazla genç olduğunu söyleyen Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, yenilik, çevre, insaniyet, spor, kültür-sanat ve girişimcilik alanındaki üstün katkılarından dolayı küresel gençlere Bangabandhu Küresel Gençlik Ödülü'nü tanıtacaklarını açıkladı.

İKT Gençlik Başkenti olmalarının özellikle gençler arasında olumlu bir marka imajı olduğunu belirterek, bu ünvanın özellikle Bangladeş’in kurucusu Bangabandhu’nun yüzüncü doğum yılına denk gelmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Abdul Momen, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin Cox Bazaarındaki Rohingya Kampını sanal olarak ziyaret edeceği ve zulüm gören insanların durumları ile duyarlılığın artarak, onlar için adalet sağlanmasının önünün açılacağını belirtti.

  • Gambiya Adalet Bakanı ve Başsavcısı Dawda A. Jallow, ülkesinin Rohingya krizi için soykırımı durdurmak amacıyla Myanmar'a karşı geçici tedbirler aldığını kaydetti.

Bangladeş'in ve dünyanın gençlerinin rahatsız edici ruhuna ve enerjisine de vurgu yapan Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan Russel, Bangladeş'in farklı sektörlerindeki gençlerin başarısından bahsetti.

BANGLADEŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA BAŞARI ÖYKÜSÜ

Doha’nın ardından Dakka’nın pandemi sürecine rağmen başarılı etkinlikler yapacağının altını çizen ICYF Başkanı Taha Ayhan ise, yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

“Bangladeş, son yıllarda Asya'nın en dikkat çekici başarı öykülerinden biri haline geldi. Hızla hazır giyim üretiminin ötesinde yüksek değerli, bilgi yoğun bir topluma doğru ilerliyor ve 2030’da dünyanın 26’ncı büyük ekonomisi olmayı hedefliyor. Nüfusunun üçte ikisi 25 yaşın altında olan hızlı öğrenen, teknolojiye adapte olan ve topluma katkı sağlayanlardan oluşan Bangladeş, sürdürülebilir kalkınmada yüksek başarıya ulaşacaktır.”

ZİRVEDE ADALET BAKANI GÜL DE KONUŞACAK

Bangladeş ‘İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ etkinliklerinin ilki olan ‘Uluslararası Genç Liderler Zirvesi’ ile başladı. Zirveye katılmak için 74 ülkeden bin 200’den fazla genç başvuruda bulundu. Bu başvurular arasından organizasyon komitesinin seçtiği 250 genç zirveye katılacak.

Zirvede Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan, UNDP Bangladeş Yerleşik Temsilcisi Sudipto Mukherjee, Hollanda’nın Bangladeş Büyükelçisi Harry Verweij, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyon Başkanı Şeyh Fazle Fahim ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahriar Alam yer alacak.

Program kapsamında dünyanın dört bir yanındaki gençler, Cox Bazaar’da Rohingya Kampı’nı sanal olarak ziyaret edecek. Zulüm gören insanların durumlarıyla ilgili bilgi alarak dünya çapında duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak. Rohingya Kampı ziyareti Bangladeş Hükümeti, ICYF, UNHCR, IOM ve Cambridge Üniversitesi tarafından ortaklaşa koordine ediliyor.

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