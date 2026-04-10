İslamabad’da kritik zirve: İran heyeti Pakistan'da

ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından gözler Pakistan'da gerçekleşecek olan görüşmelere çevrildi.

Tansiyonu düşürmesi beklenen İslamabad'daki görüşmeler öncesi değerlendirmelerde bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.

İran heyeti Pakistan'da

Bu gelişmelerin ardından İran müzakere heyeti, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlığında, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin yer aldığı belirtildi.

İran'dan iki ön koşul

İran Meclis Başkanı Kalibaf saatler önce yaptığı açıklamada, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullanmıştı.

İran basını da, ön koşullar kabul edilirse görüşmelere başlanacağını belirtti.

JD Vance yola çıktı

Görüşmelerde Amerikan heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance de İslamabad'a gitmek üzere yola çıktı.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Vance, “Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, "İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı." dedi.












