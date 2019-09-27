Dünya İslamofobiye karşı TV kanalı
ASYA

İslamofobiye karşı TV kanalı

Türkiye, Pakistan ve Malezya ile birlikte tüm dünyada İslamofobiye karşı ortak mücadele verecek. 3 ülke bunun için İngilizce bir televizyon kanalı kurma kararı aldı. New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya gelen Pakistan Başbakanı İmran Han “İslamofobi’nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Han
İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı.

Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" paylaşımında bulundu. Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

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