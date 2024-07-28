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Dünya

İsmail Haniye TBMM'de konuşsun: Sosyal medya kullanıcıları çağrı kampanyası başlattı

Katil sürüsü İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nde ağırlandı ve konuşması sırasında her cümlesinden sonra milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Yaşanan olay üzerine Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar sosyal medyada kampanya başlatarak Hamas lideri İsmail Haniye'nin TBMM'de konuşması talebinde bulunarak ''Alkışı İsmail Haniye ve kahraman Filistin halkı hakediyor. İsmail Haniye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını istiyoruz'' çağrısında bulundu.

14:32 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Gazze’nin şanlı direnişini dünyaya duyuran İsmail Haniye’nin mümkünse TBMM’den dünyaya seslenmesini sağlamalıyız.
Gazze’nin şanlı direnişini dünyaya duyuran İsmail Haniye’nin mümkünse TBMM’den dünyaya seslenmesini sağlamalıyız.

Bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi enkaza çeviren, 2 milyondan fazla Filistinliyi onlarca kez yerinden eden, defalarca göçe zorlayan, “güvenli bölge” diye yönlendirdiği yerde havadan bombalayan Siyonist devletin elebaşı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına Türkiye'den tepkiler sürüyor.


'Alkışı kahraman Filistin halkı hakediyor'

Her kelimesi yalan, sapkın bir din anlayışının hezeyanlarıyla dolu bir konuşma gerçekleştiren terörist Netanyahu, insan hakları, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü gibi cafcaflı kavramların arkasına sığınarak, edebiyat parçalayan konuşmasına Türkiye'den de tepki gösterildi.


Türkiye'deki birçok sosyal medya kullanıcıları Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki göstererek Hamas lideri İsmail Haniye'nin TBMM'de konuşması için çağrıda bulundu. Kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarında;


'Dünya katillere saydı duyuyorsa, o dünyada insan da insan hakları da demokrasi de ölmüş demektir. Alkışı hakeden biri varsa terörist İsrail, barbar Netanyahu ve onun vahşi katil sürüsü askerleri değil, Alkışı İsmail Haniye ve kahraman Filistin halkı hakediyor.




'TBMM'de Hamas liderlerinden 'İsmail Haniye' konuşma yapsın.'




'Dünyanın tüm vicdanlı insanlarının ve 2 milyar Müslümanın Türkiye'den beklentisidir.'



'Sayın Cumhurbaşkanım İsmail Haniye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını istiyoruz.'




'Hamas lideri İsmail Haniye Meclis'e 'Onur konuğu' olarak davet edilsin istiyoruz.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi" dedi.


7 Ekim'den beri insanların sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrettiğini dile getiren Erdoğan, "Elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız" diye konuştu.


#İsmail Heniye
#TBMM
#Filistin
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