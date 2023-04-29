İspanya'da evini boş bırakana %150 vergi

İspanya’da son yıllarda giderek artan konut sorununa çözüm bulmak için ülke demokrasi tarihinde ilk kez hükümet kira fiyatlarına müdahale etti. Söz konusu yasa tasarısı 167’ye karşı 176 oyla mecliste kabul edilerek senatoya gönderildi. Başbakan Pedro Sanchez, tasarının mecliste kabulünden sonra basına yaptığı açıklamada, “Konut sorunu toplumdaki eşitsizliğin yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Spekülasyonu, yozlaşmayı ve pek çok toplumsal acıyı beraberinde getiren paradigmayı, neo-liberal modeli değiştiriyor ve bunlara yanıt veren yeni bir konut politikasının temellerini atıyoruz” değerlendirmesini yaptı. İspanya’da 28 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri olan tasarı gereği, şimdiye kadar TÜFE’ye göre belirlenen kira artışlarının 2023’te yüzde 2, 2024’te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150’ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.