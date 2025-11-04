Yeni Şafak
İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

16:034/11/2025, Salı
AA
İşgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.
İşgalci İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, oto tamirhanesini yıktı

  • Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Dura kasabasında bir oto tamirhanesini içerisindeki eşyalarla birlikte tahrip etti.
  • Görgü tanıkları, buldozerler eşliğinde gelen bir İsrail birliğinin iş yerini "resmî belgeleri bulunmadığı" iddiasıyla yıktığını aktardı.

