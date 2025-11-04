İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki ev ve tarım tesisini yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha ve Ramallah kentlerinde, "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle Filistinlilere ait iki evi ve bir tarım tesisini yerle bir etti.
İsrail askerleri, baskın sırasında "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla iki evi yıktı.
Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.
İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.
Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.