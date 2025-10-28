Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

Yeni Şafak
14:4728/10/2025, Salı
AA
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak 3 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil ile Turmus Aya beldelerine saldırdı.


Söz konusu İsrailliler, Filistinli çiftçilerin kendi arazilerine girerek zeytin hasadı yapmasını engelledi. İsrail askerleri ise ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak olaya müdahale etti.


Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kadum beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden 100 kadar İsrailli, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak onları darbetti. İsraillilerin saldırısında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaralandı.


Nablus'un güneyindeki Curiş beldesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, Filistinli çiftçilere saldırdı, yaşlı bir adamı darbederek yaraladı. Filistinli yaşlı adamın vücudunda morluklar oluştu.


Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçileri arazilerinden çıkmaya zorladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.


Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları da artarak devam ediyor.



