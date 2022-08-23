Dünya İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şerianın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi

Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından konuyla ilgili bilgi paylaşıldı. İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta kente düzenlediği baskın sırasında yaraladığı Muhammed el-Arayşi isimli gencin hastaneye ilk getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ve birkaç kez ameliyat edildiğini belirten hastane kaynakları, gencin bugün vefat ettiğini aktardı.

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Haber Merkezi AA
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şerianın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi
İşgalci İsrail askeri.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında üç kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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