İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında üç kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında üç kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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