İsrail Batı Şeria'da işgale devam ediyor: Son 30 yılın en büyük toprak gaspı

Ürdün'de binlerce kişi, Gazze Şeridi ile dayanışma göstermek ve İsrail Büyükelçiliğinin kapanması talebiyle düzenlediği gösterilere dördüncü gününde de devam etti. Binlerce Ürdünlü başkent Amman'da İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Filistin destekçileri Ürdün ve Filistin bayrakları taşıdı, tekbirler getirerek Gazze halkına desteğini gösterdi.