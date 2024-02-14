İsrail duvar örecek

Gazze-Mısır sınırında yer alan ve Selahaddin Koridoru da olarak bilinen 14 kilometre uzunluğunda Philadelphia Koridoru'na İsrail'in elektronik bir akıllı duvar yapacağı öğrenildi. İsrail'in yaptırmak istediği duvarın tamamıyla elektronik bir duvar olacağı ve yapacakları duvarın "akıllı" duvar olması sebebiyle tüm kontrolü ele alması planlanıyor. İsrail'in yeni planlarının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı.

GİZLİ TÜNELLERİ HEDEFLİYOR

Duvarın yapılması için bir konsorsiyum oluşturulacağı belirtilirken duvarın yapımı için bir Arap ülkesinin fonlayacağı öğrenildi. İsrail'in oluşturacağı yeni "akıllı" duvar ile hedeflediği gizli tünelleri yok etmek istediği ve Refah'tan Gazze'ye ulaşan nefes borularını da kesmek istediği bildirildi.

MISIR PLANA KARŞI

İsrail'in bu yapmak istediği elektronik duvara ise Mısır yönetiminin ne tepki vereceği merak konusu oldu. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre duvarın yapılmasına karşı olduğu belirtiliyor. İsrail'in temel amacının ise yerin altındaki tüneller olduğu öğrenildi. İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına başlamasının ardından Mısır yönetiminin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi. Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kentine yönelik işgal planının icra edilmesi durumunda, yerinden edilerek Refah'a sığınan 1 milyon 400 bin Filistinlinin Mısır sınırına akın etme ihtimali

söz konusu.

Mısır’a çadırkent teklifi

İşgalci gücün Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırısı öncesi yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi için Mısır’a 15 çadır kent kurulması teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İsrail’in Refah’a saldırısı öncesi ABD ve Arap ülkelerince finanse edilmek üzere kenttekilerin tahliye edilmesi amacıyla çadır kentler kurulmasına ilişkin Mısır’a son günlerde teklifte bulunduğu öne sürüldü. Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, teklifin Gazze Şeridi’nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasını içerdiği belirtildi. Söz konusu haberde, “Mısır, İsrail’in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadı” ifadelerine yer verildi.







