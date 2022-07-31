Dünya İsrail F-35lerin uçuşlarını durdurdu
ORTADOĞU

İsrail F-35'lerin uçuşlarını durdurdu

İsrail, envanterindeki F-35 savaş uçaklarını pilot fırlatma koltuklarıyla ilgili sorun nedeniyle geçici olarak uçuşlardan aldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail F-35lerin uçuşlarını durdurdu
F-35

Amerika'dan temin ettiği F-35'lerle ilgili yeni bir karar alan İsrail Hava Kuvvetleri, filosundaki F-35 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Kararın, pilot fırlatma sistemlerinde sorun olduğu konusunda ABD'den açıklanan endişeler nedeniyle alındığı açıklandı.

Kontrollerden geçecek, kullanılması özel izne tabi tutulacak

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

Pilot fırlatma koltuklarının ateşleme mekanizmasında sorun çıktı

İsrail’in bu kararı, uçağın üretildiği ABD’nin Cuma günü yayınladığı ve aralarında F-35’in de bulunduğu 3 savaş uçağının pilot fırlatma koltukları ateşleme mekanizmasıyla ilgili bir sorun tespit edildiği uyarısının ardından geldi.

  • Söz konusu arıza nedeniyle ABD ordusunun da bazı görevleri iptal etmek durumunda kaldığı duyuruldu.

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Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
FOTOĞRAF 13
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İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı.
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Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, \"HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı\" belirtildi.
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İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.
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Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor.
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İngiliz Silahlı Kuvvetleri dün gece, Rus donanmasının eline geçmesi ihtimaline karşı savaş uçağının parçalarını kurtarmak için büyük bir uğraş verdi.
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Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti.
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100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti.
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F-35 Lightning II (Şimşek II), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı olarak biliniyor.
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ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, FA-18 (yeni olan EF \"Super Hornet\" varyantları hariç), AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştiriyor.​
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Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi.
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Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış, daha keskin geometriye sahip bir gövde tasarımı yapılmış, kompozit malzemelerin kullanım oranı artmış ve özel RAM (Radar Absorbing Material) boyama yapılmıştır.
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Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü. İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.


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