İsrail Filistin’in acısıyla eğleniyor

2015 yılında İsrail televizyonlarında yayınlanmaya başlayan ve üçüncü sezonu Netflix tarafından yayınlanacak olan İsrail yapımı Fauda (Kaos) dizisi Filistinlilerin acılarıyla adeta dalga geçiyor. Dizi, Filistin topraklarında kendilerini Arap olarak tanıtan ancak gizli görevler yürüten Mustarifim (Sorgulayıcılar) adındaki İsrail biriminin hikayesini anlatıyor. İlk iki sezonunda işgal altındaki Batı Şeria’daki gizli operasyonları anlatan dizi, üçüncü sezonu ise abluka altındaki Gazze’de gerçekleştirilen operasyonları ele alıyor.

Dizinin yapımcıları Lior Raz ve Avi Issacharoff 2018’de New York’ta.

FİLİSTİNLİLERİ AŞAĞILIYORLAR

Ancak bu sezonda diğerlerine göre tamamen kışkırtıcı ve Filistinlileri aşağılayan bir dil kullanılıyor. İsrail sokaklarını süsleyen dizinin tanıtım afişlerinde, ‘Gazze’ye Hoş Geldiniz’ ifadesinin yanında dizinin başrol oyuncusunun yüzünü yara içinde gösteren bir fotoğrafı yer alıyor. Dizideki sahnelerde ajanlar sürekli yeni bir görevin heyecanıyla harekete geçiyorlar. Aşırı sağcı internet siteleri ise yeni sezonu şu sözlerle duyuruyor: “Doron (Lior Raz) komutasındaki gizli ajanlar yeni ve heyecan verici bir sezonla geri döndü.” Ancak diziyi büyük bir hevesle destekleyen İsrailli aşırı sağcıların bir de eleştirisi (!) var: Filistinlilerin de insan olduğunun gösterilmesi! Gazze Şeridi’nde yaşananlar konusunda cahil olan İsrailleri korkuttuğu, infaz, tutuklama ve pusu sahnelerinin de insanlara cesaret verdiği söyleniyor.

SANAL BİR OYUN GİBİ

REKLAM

Afiş

İngiliz Middle East haber sitesinden Orly Noy da konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazısında diziyi yerden yere vuran ve İsrail’i ağır bir dille eleştiren Noy, İsrail’in kuşatması altında bulunan Gazze’deki iki milyondan fazla insanı cezalandırma yoluna dikkat çekti ve dizinin İsrailli izleyicilere sanal bir oyun gibi sunulduğuna dikkat çekti. Fauda, İsrail’in şimdiye kadarki en başarılı televizyon dizisi olarak gösteriliyor ve çok sayıda ödül aldı. 2016 yılında, İsrail Akademi Ödülleri’nde en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere altı ödül aldı. New York Times, Fauda’yı 2017’nin en iyi uluslararası şovu seçti. 2018’de İsrail TV Akademi Ödüllerinde, en iyi TV dizisi, en iyi aktör, en iyi senaryo ve diğer kategoriler dahil 11 ödül aldı.

2020’ye kadar sürerse...

BM’nin 2017 yılında Gazze’nin Hamas kontrolüne girişi ve ardından İsrail’in abluka uygulamaya başlamasının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan “Gazze: 10 Yıl Sonra” raporunda şunları demişti: “Gazze’deki sosyoekonomik durumu önceki tahminlerden çok daha hızlı kötüye gidiyor. Bu uygulamaların devam etmesi halinde 2020 yılında Gazze yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak.”