İsrail Gazze'de bir eve hava saldırısı düzenledi: 7 Filistinli katledildi

Büyük hükümdarların, siyaset ve devlet adamlarının, komutanların, bilim adamlarının, velilerin tarihe geçmiş önemli sözleri vardır. O tarihî cümlelerden biri de şudur: “Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.” Ne kadar doğru olduğunu, son bir yıl içinde bir kere daha gördük. Kırk binden fazla can aldılar, çok büyük kısmı kadın ve çocuklardı. Kundaktaki bebekler de vardı. Yüz bin kişiden fazlası da yaralı. Son hafta ise çağrı cihazları ve telsizler üzerinden büyük bir saldırıya giriştiler. Dünyada örneği