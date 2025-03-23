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İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu: en az 19 şehit

İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu: en az 19 şehit

11:4423/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
IHA
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İsrail Gazze'de katliama devam ediyor.
İsrail Gazze'de katliama devam ediyor.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenlerken, güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde en az 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenlerken, güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde en az 19 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail gece saatlerinden sabahın erken saatlerine dek Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi. Bölgenin kuzeyinden, merkezinden ve güneyinden şiddetli patlamalar yankılandı. Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde en az 19 Filistinli hayatını kaybetti.


Bardaweel'i öldürdü


Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında, Hamas Siyasi Büro yetkilisi Salah al-Bardawil ve eşinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, "Onun kanı, eşiyle birlikte şehitlerin kanı, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini beslemeye devam edecek. Suçlu düşman, bizim kararlılığımızı ve irademizi kıramayacak" denildi.



"İsrail ordusu, Kuzey Gazze bölgesinde kara operasyonuna devam ediyor"


İsrailli askeri sözcü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısındaki Tel Al-Sultan mahallesindeki sakinlere tahliye uyarısı yaptı. Adraee, ordunun burada bir saldırı başlattığını söyledi. Adraee sosyal medya paylaşımında ayrıca, "İsrail ordusu, Kuzey Gazze bölgesinde kara operasyonuna devam ediyor. Ordu, dün Kuzey Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde, Hamas'ın altyapılarını hedef almak ve bölgedeki savunma alanını genişletmek amacıyla çalışmalara başladı. Ordu, Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamak için çatışma bölgesinden tahliye edilmelerine izin veriyor. Operasyon sırasında, bölgedeki Hamas'a ait çeşitli hedefler ve altyapılara hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordusu, vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze'deki örgütlere karşı mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.





#Gazze
#İsrail
#Hamas

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