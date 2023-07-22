|
Dünya

İsrail iç savaşın eşiğinde

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) eski direktörü Nadav Argaman, Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.

Dış Haberler
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eski istihbarat şefi Argaman, hükümetin yargı düzenlemesini “darbe” olarak tanımladı.

Eski istihbarat şefi Argaman, hükümetin yargı düzenlemesini “darbe” olarak tanımladı.

Eski istihbarat şefi Argaman, katıldığı bir radyo programında, İsrail ordusunda gönüllülük esasına göre hizmet eden bazı yedek askerlerin yargı düzenlemesine karşı görevi bırakmasına değindi. Argaman, “Bu korkunç yasa geçerse biz başka bir ülkeyiz. Dolayısıyla ‘demokratik ve Yahudi’ diye tanımlanan devletle yaptığımız anlaşmaya uymak zorunda değiliz. Bu nedenle gönüllü yedek askerliği bırakmak doğru adım. Ben Yahudi ve demokratik bir devlete hizmet etmek için gönüllü oldum, bir diktatör veya diktatörlüğe değil” dedi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şabak Direktörü Ronen Bar’ın Netanyahu’ya “yeter” demesi gerektiğini dile getiren Argaman, hükümetin yargı düzenlemesini “darbe” olarak tanımladı. Eski istihbarat şefi ayrıca, “Eğer yasa geçerse, artık başka bir ülkeyiz, iç savaşın eşiğindeyiz” diye konuştu.


#İsrail
#iç savaş
#asker
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir’de feribot ücretlerine zam