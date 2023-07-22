İsrail iç savaşın eşiğinde

Eski istihbarat şefi Argaman, katıldığı bir radyo programında, İsrail ordusunda gönüllülük esasına göre hizmet eden bazı yedek askerlerin yargı düzenlemesine karşı görevi bırakmasına değindi. Argaman, “Bu korkunç yasa geçerse biz başka bir ülkeyiz. Dolayısıyla ‘demokratik ve Yahudi’ diye tanımlanan devletle yaptığımız anlaşmaya uymak zorunda değiliz. Bu nedenle gönüllü yedek askerliği bırakmak doğru adım. Ben Yahudi ve demokratik bir devlete hizmet etmek için gönüllü oldum, bir diktatör veya diktatörlüğe değil” dedi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şabak Direktörü Ronen Bar’ın Netanyahu’ya “yeter” demesi gerektiğini dile getiren Argaman, hükümetin yargı düzenlemesini “darbe” olarak tanımladı. Eski istihbarat şefi ayrıca, “Eğer yasa geçerse, artık başka bir ülkeyiz, iç savaşın eşiğindeyiz” diye konuştu.