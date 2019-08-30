Dünya İsrail işgal güçleri Gazzede 54 Filistinliyi yaraladı
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İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırısında, 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısına dair açıklama yaparken, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, 30 Mart 2018'den bu yana devam ediyor.
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, 30 Mart 2018'den bu yana devam ediyor.

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında, 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinli yaralandı.

  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in saldırılarında, Gazze Şeridi'nde görev yapan ve gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.

AA

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail işgal güçleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail işgal güçlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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