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Dünya

İsrail kana doymuyor: Gazze'de ölenlerin sayısı 26 bin 257'ye yükseldi

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

13:41 - 27/01/2024 Cumartesi
AA
Gazze
Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinliyi öldürdüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.



İsrail güçlerinin son 24 saatte "18 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı kaydedildi.



#Filistin
#gazze
#israil
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