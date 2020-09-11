İsrail Muhammed’in cenazesini vermiyor

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Deir Abu Meşal köyünde yaşayan Muhammed Hreiz ve iki arkadaşına, lastikleri ateşe verdikleri gerekçesiyle 20 Ağustos günü ateş açtı. 16 yaşındaki Muhammed Hreiz hayatını kaybetti. BM raporu ve Filistinli görgü tanıkları, o sırada ne bir çatışma, ne de lastik yakmanın olmadığını doğruladı. 2020 başından bu yana şehit edilen 19’uncu kişi olan Muhammed’in ailesi, çocuklarını haksız yere kaybetmenin acısını yaşarken, İsraillilerin cenazeye süresiz el koyduklarını bildirmesi ise ailenin kederini artırdı. Cesetlerin kötü koşullar ve düşük sıcaklıktaki morglarda tutulduğu bilgisine ulaşan aile, insanlık dışı duruma son vermenin yollarını arıyor. Bir kampanya başlatan Hreiz ailesi sokaklara afişler yapıştırdı. Arkadaşları da Muhammed’in fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle eylem yaptı.

OYNAT 00:58 İsrail Filistin'deki mezarlıkları dinliyor İsrail'in Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mezarlığa gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıktı. Mezarlıkta taşların içine bulunan ekipmanın içinden kamera ve verici cihaz çıktı. Maan Haber Ajansı'na göre, mezarlıklara yerleştirilen gözetleme aracı yüz, vücut ve nesne tanıma yazılımı geliştiren bir İsrail şirketi olan AnyVision tarafından üretildi.



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1967’DEN BERİ AYNI ZULÜM

İsrail, Filistinlilerin cenazelerini saldırılara karşı caydırıcı olduğu ve müzakerelerde kullanmak gerekçesiyle cezai bir önlem olarak tutuyor. Bu durum son yıllarda sadece Hamas hareketine bağlı Filistinlilerle sınırlıyken, İsrail güvenlik kabinesinin geçtiğimiz hafta aldığı kararla tüm Filistinlilerin cesetleri, siyasi bağlantıları ne olursa olsun artık alıkonulacak. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Hakları Komitesi’ne göre, 250 Filistinlinin cenazesi İsrail’in “sayı mezarlıkları”ndaki bakımsız mezarlarda tutuluyor. Son 5 yılda öldürülen çok sayıda Filistinlinin cesedinin ise gömülmeden İsrail morglarında bekletildiğine inanılıyor. 1967’den bu yana cesetlerin sayısının 304’e ulaştığı tahmin edilirken, 2008’den beri yürütülen kampanyalar neticesinde 131 cenaze ailelerine teslim edildi.

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