İsrail ordusu bir üst düzey Hizbullah yetkilisini daha öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları hız kesmeden sürüyor. Dün gerçekleştirilen bir hava operasyonunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Bir üst düzey isim daha: Nabil Kavuk

Bu önemli gelişmenin ardından Hizbullah’ın üst düzey yöneticilerinde yaşanan kayıplar giderek artıyor. İsrail ordusu, bu kapsamda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Nabil Kavuk’un da öldürüldüğünü açıkladı.

Önleyici güvenlik birimi komutanıydı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nabil Kaouk, Beyrut'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Kaouk, Hizbullah'ın "önleyici güvenlik birimi" komutanı ve aynı zamanda örgütün merkez konseyinin kıdemli üyelerinden biriydi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kaouk Hizbullah’ın lider kadrosuna yakın bir isimdi ve İsrail’e karşı düzenlenen saldırılarda doğrudan rol oynuyordu.

Bin 52 kişi öldürüldü

8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ile Hizbullah arasındaki kontrollü çatışmalar devam ediyor. Özellikle Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgeleri, İsrail’in 23 Eylül’de gerçekleştirdiği yüzlerce hava saldırısına maruz kaldı. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana, Hizbullah’ın iletişim ağlarının vurulması da dahil olmak üzere, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah'ın misillemeleri

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına roket ve füze atışlarıyla karşılık vermeye devam ediyor. Ancak bu saldırılar, ağırlıklı olarak İsrail askeri üslerini hedef alıyor ve büyük bir hasara yol açmadı. Buna rağmen, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik bombardımanı nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Büyük göç dalgası

İsrail’in yoğun hava saldırıları sebebiyle Lübnan’ın güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Ayrıca, on binlerce Lübnanlının Suriye’ye sığınmak üzere göç ettiği belirtiliyor.











