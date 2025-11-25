İsrail ordusunda kaos

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sırasındaki başarısızlıkları nedeniyle bazı komutanları istifa etmiş olmalarına rağmen görevden aldı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin ordu soruşturması sonrası daha önce istifa eden bazı komutanları resmen görevden aldığını duyurdu. Zamir, aralarında istifa eden üst düzey komutanların da bulunduğu ordu kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Daha önce istifa etmiş olmaları nedeniyle Zamir'in komutanları görevden alma hamlesi büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu komutanların sicil kayıtlarında ordudan ayrılış nedenleri istifa yerine görevden alınma olarak değiştirildi. Görevden alınan komutanların yedek kuvvetlerde de görev yapamayacağı bildirildi.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Genelkurmay Başkanı Zamir'in görevden aldığı isimler arasında 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle daha önce istifa eden İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) Başkanı Aharon Halifa, İsrail ordusu Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Oded Basyuk, Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman gibi üst düzeyde görev almış isimler var. Halifa 22 Nisan 2022’de, Finkelman 21 Ocak 2025’te, Basyuk ise 4 Mart 2025’te istifa etmişti.

EN KALABALIK TUGAYDAN ÜÇ KOMUTAN

Ordu içindeki 7 Ekim soruşturması kapsamında görevden alınan diğer komutanlar ise İsrail ordusunun en kalabalık tugayı olarak bilinen askeri istihbarat "Birim 8200'ün" başındayken Eylül 2024'te istifa eden Tuğgeneral Yossi Sariel, Haziran 2024'te istifasını açıklayan Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, ast bir subayla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevinden alınan eski Güney Komutanlığı istihbarat şefi Albay Ariel Lubovski oldu.

3 KOMUTANA KINAMA

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası verilmesi kararı aldı. Kınama cezası alan ancak görevine devam edecek komutanlar arasında 7 Ekim'de Harekat Dairesi Başkanı olarak görev yapmış şu an Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığını yürüten Shlomi Binder, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Donanma Komutanı Koramiral David Sa'ar Salama yer alıyor.

KATZ’DAN “GÖZDEN GEÇİRİN" ÇAĞRISI

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü soykırım sırasında çok sayıda yedek subay ve muvazzaf, savaşın uzun sürmesi ve ordunun yıpranması nedeniyle ordu liderliğine sert eleştiriler yöneltmişti. 7 Ekim soruşturması sonrası zaten istifa etmiş olan komutanların "Görevden alınması" ise Tel Aviv'deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinde ordunun itibarının zedelenmesi şeklinde değerlendiriliyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kararların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu duruma dikkat çekerek ordudan kararları gözden geçirmesini istedi. Katz'ın duruma müdahale etmesi, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında defalarca yaşanan çift başlılığın hâlâ devam ettiğini gösteriyor.












