İsrail Gazze’ye yeniden saldırabilir

İşgalci İsrail ordusunun son günlerde artırdığı saldırılar yüzünden Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ciddiyeti tartışma konusu oluyor. Ateşkese garantörlük yapan ABD yönetimi, İsrail’in her gün tekrarlanan saldırılarına karşı sessizliğini korurken, bir yandan da ateşkesin ikinci aşamasına geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Buna karşılık İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, İsrail Kabinesi’nde “ABD’nin Hamas’ın gücünü kırmakta başarısız olduğu ve Gazze’ye yönelik yeni bir saldırıya başlanması” konuşuluyor. KAN’a konuşan ismi verilmeyen bir Kabine yetkilisi, ABD’nin Hamas’ı silahsızlandırma konusunda sonuç alamaması halinde İsrail ordusunun Gazze’ye yeni bir saldırı başlatacağını bildirdi.

OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYOR

Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında uluslararası istikrar gücünün bölgeye yerleşerek İsrail ordusunun yerini alması ön görülüyor. ABD yönetimi, istikrar gücünün yakın zamanda görevine başlayacağını sık sık duyuruyor. KAN’a konuşan yetkililer, ikinci aşamaya geçişin Hamas’ın çıkarına olduğunu savunurken, Yedioth Ahronoth’ta yer alan haberde, İsrail ordusunun son günlerde ihlalleri artırdığına işaret edilerek, “İstikrar gücü Gazze’ye yerleşmeden oldu-bittiye getirerek savaşa geri dönmek istediği” öne sürüldü. Haberde, istikrar gücünün yerleşmesinin ardından, Refah Sınır Kapısı’nın da açılacağı ve anlaşma çerçevesinde belirlenen yeni hata çekilmek zorunda kalacak İsrail ordusunun, “muhtemel ihlallere” cevap verememekten çekindiği kaydedildi.

NETANYAHU’DAN ABD’YE REST

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından defalarca Gazze’de savaşın sona erdiğini ve saldırılara dönülmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, İsrail’deki aşırı sağcı hükümet ve muhalefet içinden “ABD vesayetine girildiği” yönünde tepkilere sebep olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in son saldırıları ABD’den yeşil ışık aldığı için gerçekleştirdiği yönündeki iddialara cevap vererek, “Gazze’ye yeni saldırılara başlamak bizim bağımsız olarak alacağımız bir karardır. Bu konuda kimseden izin beklemeyiz” dedi. Netanyahu’nun bu açıklamasının ABD yönetimi tarafından Gazze ateşkesinin kalıcı olması yönünde yapılan uyarılarla eş zamanlı gelmesi, İsrail’den ABD’ye çekilmiş bir rest olarak değerlendiriliyor.

HAMAS’TAN İSRAİL’E BASKI ÇAĞRISI

Öte yandan, Hamas Hareketi, İsrail medyasında Hamas’ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, “İsrail’in artan saldırıları nedeniyle ateşkesin çöktüğü” yönünde mesaj gönderdiği iddialarını yalanladı. Hamas Siyasi Ofis Üyesi İzzet el-Rişk, Hamas’ın ateşkesi bozduğu yönündeki iddiaların İsrail tarafından savaşa geri dönmek için kullanılan bir bahane olduğunun altını çizdi. Hamas’tan Dr. Halil Hayye liderliğinde bir heyet, ateşkesin korunması amacıyla yapılacak görüşmeler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Hareketten yapılan açıklamada ise bütün arabulucu taraflara Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek ateşkes toplantısına katılarak İsrail’e ateşkese uyması için baskı kurma çağrısı yapıldı.











