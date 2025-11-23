İsrail yıkımı Gazze’yi 70 yıl geriye götürdü

Güney Afrika’daki G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkımın Filistin’in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürdüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri"
başlıklı oturuma yaptığı konuşmada ise Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamının sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemde olduğunu belirten Erdoğan
, "Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk”
dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:
YARDIM FAALİYETLERİ HIZLANMALI
70 bini aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır. Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların koordinasyonundaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz. Öte yandan, kış şartlarıyla birlikte bilhassa barınma sorununun giderilmesinde zaman aleyhimize işliyor. Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya, şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız.
G20 daha fazla sorumluluk üstlensin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Birleşmiş Milletler’in 2025 Borç Raporu’na göre, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette” dedi. Düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini desteklediklerini kaydeden Erdoğan, “Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20’yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMA TAAHHÜDÜ
Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında,
“Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü”
başlıklı oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan
“Kimseyi geride bırakmama”
taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti.
AFRİKA KITASI İÇİN ÇOK BÜYÜK KAYIP
2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025 yılında yüzde 17’lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:
“Bu durum maalesef Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor. Komşusu açken, tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu, her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023’te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkansızdır. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modellerinin geliştirilmesini önemsiyoruz.”
Karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Küresel finans krizi öncesinde ticaret, küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken, 2008-2014 döneminde yüzde 3’lere gerilemiş, küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. .”
ADİL MUAMELEYİ DESTEKLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324’üne ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Türkiye’de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor. Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Birleşmiş Milletler’in 2025 Borç Raporu’na göre, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. ”
Erdoğan, Johannesburg’da Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Kanada Başbakanı Mark Carney, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinde aile fotoğrafı çekimi öncesinde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile de sohbet etti.
BM konuşması G20 dergisinde
G20 Liderler Zirvesi’ne özel olarak hazırlanan dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı hitabına geniş yer verildi. Dergide, Erdoğan’ın, “Mevcut sınamalarla başarılı mücadele için Dünya Ticaret Örgütü’nün yer aldığı kurallara dayalı uluslararası ticaretin reforme edilmesini destekliyoruz. Ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez buluyorum. Çin’den Avrupa’ya uzanan ve stratejik önemi haiz Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru Projesi’ni ilerletiyoruz. Modern ulaştırma altyapımız ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile dünya ticaretinin gelişimine katkı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Diplomasi
#Politika
#G20
#İsrail
#Filistin