Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı mühimmat patladı: 3 çocuk yaralandı

Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze şehrinde İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuğun orta derecede yaralandığı aktarıldı.