Filistin'den uluslararası müdahale çağrısı

Filistin’den uluslararası müdahale çağrısı

24/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Ramallah merkezli Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin Gazze'deki katliamları sürüyor. Sivillere yönelik bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" cümlelerine yer verildi. "Sivillere karşı işlenen bu katliamları durdurmak için acil uluslararası müdahale" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in saldırılarının "uluslararası barışı sağlamaya yönelik tüm girişimlere aykırı olduğu" vurgulandı. İşgalci İsrail ordusu, cuma ve cumartesi günleri, Hamas’ın ateşkesi bozduğunu iddia ederek Gazze’nin çeşitli noktalarına yoğun bombardımanlar düzenlemişti. Hamas ise ateşkesi bozduğu iddialarını yalanlayarak İsrail’in soykırım işlemek için bahane ürettiğini bildirmişti.



