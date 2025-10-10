Yeni Şafak
İsrail Özgürlük Filosu kaptanı Avustralyalı Madeleine Habib’i halen gözaltında tutuyor

10:4010/10/2025, Cuma
Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonundaki (FFC) Vicdan gemisi kaptanı Madeleine Habib, İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail'in serbest kalması için zorunlu kıldığı belgeyi imzalamayan kaptan Habib'in süresiz olarak İsrail hapishanesinde tutulması öngörülüyor. Avustralyalı yetkililer ise prosedürlerin hızlıca tamamlanıp vatandaşının ülkesine dönebilmesi için gerekli girişimleri başlattığını duyurdu.

Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) bağlı Conscience gemisinin kaptanı Madeleine Habib, 8 Ekim’de İsrail güçleri tarafından tutuklandı. Habib’in şu anda İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nde tutulduğu bildirildi.

11 gemiden oluşan filonun bir parçası olan Conscience, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. İsrail makamları ise bu girişimi “Gazze’ye uygulanan deniz ablukasını yasa dışı biçimde delme teşebbüsü” olarak nitelendirdi.

Avustralyalı yetkililer, deneyimli denizci ve insan hakları aktivisti Habib’in Negev Çölü’ndeki yüksek güvenlikli cezaevindeki koşulları konusunda endişelerini İsrail makamlarına iletti. Ketziot Hapishanesi, İsrail’in “militan faaliyetlere karışmakla suçladığı Filistinli tutukluların” tutulduğu bir merkez olarak biliniyor.

Avustralya’nın İsrail Büyükelçiliği, hükümetlerinin “vatandaşlarının en kısa sürede serbest bırakılması için” İsrail’den yanıt beklediklerini açıkladı. Diplomatik girişimlerin sürdüğü belirtiliyor.




