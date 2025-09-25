İsrail radyosu duyuru: İsrailli yetkililer Filistin lideri Abbas'a seyahat kısıtlaması getirilmesini önerdi

İsrail Ordu Radyosunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına karşı alınacak yaptırımları değerlendirdiği belirtildi.





Güvelik yetkililerinin Devlet Başkanı Abbas, Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve diğer üst düzey Filistinli yetkililere bazı yaptırımlar getirilmesini önerdiği ifade edildi.





Önerilen yaptırımlar arasında Abbas ve Şeyh'in de aralarında olduğu üst düzey Filistinli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'da serbest seyahat etmesinin kısıtlanmasının da yer aldığı kaydedildi.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürmüştü.





İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.





Başbakan Netanyahu ise İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrası yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini belirterek, "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulunmuştu.











