İsrail televizyonu: ABD Sudan'a normalleşe ültimatomu verdi

ABD yönetiminin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması için Sudan'a ültimatom verdiği iddia ediliyor. İsrail televizyonu kanalı I24News'un iddiasına göre Hartum yönetimi de bu ültimatomu kabul etti.

HARARETLİ GÖRÜŞME

Haberde ABD'li ve Sudanlı yetkililerin dün Hartum yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda "hararetli" bir görüşme yaptığı iddia edildi.

ABD tarafının görüşmelerde Hartum yönetiminden 24 saat içinde cevap istediği belirtildi.

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ABD ŞART KOŞTU

İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmayı önerdiği belirtildi.

Sudan'ın öneriyi kabul ettiği iddia edilirken, resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.