İsrail vahşeti her yerde: Cenazeleri sürükleyip aşağı attılar

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin önceki gün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kabatiye beldesinde düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli gençlerin sayısı 7'ye ulaştı. Baskında, beldedeki bir evi kuşatan İsrail askerlerinin yaşanan çatışmalarda öldürdüğü Filistinli gençlerin naaşlarını sürükleyerek götürdüğünü gösteren görüntülerin ardından bir naaşı evin çatısından atması işgalcilerin sebep olduğu dehşeti ortaya koydu. Hamas tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, olay İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği “suçlar zincirinin bir halkası” olarak nitelendi. Açıklamada, “Şehit naaşlarını çatılardan atarak gerçekleştirdiği vahşi görüntüler, işgal ordusunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında, bir yıldır Gazze'de halkımıza yönelik katliam ve soykırım uygulayan barbarlığını ve vahşetini bir kez daha teyit etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yapılan çirkin muamelenin kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara bu muameleyi kınama çağrısı yapıldı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da işlediği “bu korkunç suçların” uluslararası ve tüm insani hukuk ve örflere aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, faşist işgal devletinin halkımıza ve bölge halklarına karşı katliam ve suç işlemek için bir bahaneye ihtiyacı olmadığını göstermektedir" denildi. Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 750 kişi yaralandı ve 10 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.