İsrail ve Yunanistan arasında askeri anlaşma

İsrail, 1.65 milyar dolar karşılığında Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek.

Yunanistan ve İsrail, iki ülke arasındaki 'askeri iş birliğinin genişletilmesi' kapsamında yeni bir anlaşma imzaladı.

İsrailli şirket eğitim merkezi işletecek

Kara ve deniz sistemleri gibi askeri teknoloji alanında faaliyet gösteren İsrailli şirket Elbit Systems, anlaşma kapsamında, 1.65 milyar dolar karşılığında Yunanistan Hava Kuvvetleri için bir eğitim ve tatbikat merkezi işletecek.

Anlaşmanın geçerlilik süresi 20 yıl

Yaklaşık 20 yıl boyunca sürecek eğitim anlaşması kapsamında Elbit, M-346 ve T-6 uçaklarıyla askeri etiğim sağlayacak.

İsrail'den açıklama: İş birliğimiz derinleşecek

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ”Bu programın İsrail ve Yunanistan ekonomilerini güçlendireceğinden eminim. İsrail ve Yunanistan arasındaki iş birliği savunma, ekonomik ve siyasi düzeyde derinleşecek” dedi.

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