İsrail'de Filistinlilerin vatandaşlığının düşürülmesini öngören yasa tasarısı Meclis'teki ilk onayını aldı

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İsrail Meclisi
İsrail Meclisi, "milli güvenlik suçlarından tutuklu kişilerin" Filistin yönetiminden para aldığının tespit edilmesi durumunda, vatandaşlıktan çıkarılarak sınır dışı edilmelerini öngören yasa tasarısını ilk onay kısmını tamamladı.
Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kanunlaşması için ikinci ve üçüncü tur oylamalarından da geçmesi gereken tasarı, 8 ret oyuna karşı 89 oyla kabul edildi.
Oy çokluğuyla kabul edilen tasarının, incelenmesi, ikinci ve üçüncü tur oylamaya hazırlanması için İçişleri Ortak Komitesi ile Meclis Komitesi'ne gönderildiği belirtildi. Tasarı, "İsrail devletine karşı güveni suistimal eden bir suç işlediği" gerekçesiyle hapiste bulunan kişilerin Filistin yönetiminden ödenek aldığının kanıtlanması durumunda, vatandaşlıktan çıkarılmasını veya Doğu Kudüs'teki kalıcı oturumlarının iptal edilmesini kapsıyor. Ayrıca, bu kişilerin daha sonra Filistin yönetimindeki bölgelere veya Gazze Şeridi'ne sınır dışı edilmesini de içeriyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "farklı bir toplu cezalandırma biçimi" olarak nitelendirilen yasa tasarısının "gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı" kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki yeni hükümetin onaylanması için baskı yaptığı ve İsrail muhalefetinin de desteklediği yasa tasarısı 11 Ocak'ta İsrail Meclisi'nde özel bir komite tarafından onaylanarak, yasalaşmasının önü açılmıştı.
Tasarıya, İsrail vatandaşlığı veya kalıcı oturumları bulunan birçok kişinin İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar karşılığında Filistin yönetiminden ödenek aldığı iddiası gerekçe gösterilmişti.