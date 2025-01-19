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İsrail’de kabine çatladı: Ben Gvir iki bakanla birlikte istifa ediyor

İsrail’de kabine çatladı: Ben Gvir iki bakanla birlikte istifa ediyor

04:0019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Itamar Ben Gvir.
Itamar Ben Gvir.

Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, bugün yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi. Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.



#Ben Gvir
#İsrail
#Soykırım

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