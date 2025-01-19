İsrail’de kabine çatladı: Ben Gvir iki bakanla birlikte istifa ediyor

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi. Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.