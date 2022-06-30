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İsrail'de parlamento feshedildi: Erken seçim tarihi açıklandı

İsrail parlamentosu feshedildi. Ülke 1 Kasım’da erken seçime gidecek. Meclisin feshedilmesinin ardından Yair Lapid’in yeni hükümet yemin edene kadar geçici başbakan olması bekleniyor. Dün yaptığı açıklamada Başbakan Naftali Bennett, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

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Haber Merkezi AA
İsrailde parlamento feshedildi: Erken seçim tarihi açıklandı
Foto: Arşiv.

İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı. İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.

  • Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Böylece İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

İsrail erken seçime gidiyor
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