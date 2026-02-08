İsrail'de savaşa dönüş hazırlığı

Gazze’de 10 Ekim’de ilan edilen ateşkesin ikinci aşamasının başladığı ilan edilse de işgalci İsrail ordusu, son 10 günde işlediği iki büyük katliamla ihlallerini zirveye taşıdı. İkinci aşama kapsamında Refah Sınır Kapısı’nı yayaların giriş ve çıkışına açan işgal ordusu, bir yandan giriş çıkışlarda zorluklar çıkarırken diğer yandan insani yardımların geçişlerine hâlâ izin vermiyor. Bunlara paralel olarak İsrailli ordu yetkilileri ve siyasetçiler, Hamas’ın silahsızlandırılması konusunu bahane ederek tehditlerini artırırken uydu görüntüleri, İsrail kuvvetlerinin Gazze’de konuşlandıkları Sarı Hat’tın gerisinde 4 yeni askeri nokta kurduğunu gösteriyor.

İKİ AYDA DÖRT ASKERİ NOKTA

ABD’nin yanı sıra Mısır, Katar ve Türkiye’nin arabuluculuk yaptığı ateşkese göre, Gazze’nin doğu, kuzey ve güneyinde toplam arazinin yüzde 50’sini kapsayan Sarı Hat bölgesinden ikinci aşamada çekilmesi gereken İsrail ordusu, bölgeden çekilmemekle birlikte yeni askeri noktalar inşa ediyor. Planet uydu şirketinin Aralık ayında ve Şubat ayında aldığı uydu görüntüleri karşılaştırıldığında işgal ordusunun kuzeyde iki güneyde iki olmak üzere toplamda 4 yeni askeri nokta kurduğu görülüyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda yer alan Beni Suheyla’da birbirine yakın iki askeri noktanın toprak bariyerle çevrelendiği ve çok sayıda askeri aracın konuşlandığı görülüyor. Kuzeyde ise Gazze kent merkezinin doğusu ile Cibaliye Kampı yakınlarında iki askeri noktadan birinin tamamlandığı diğerine ise askeri araçların sevkiyat yapmaya devam ettiği göze çarpıyor.

İNSANİ YARDIMLAR HÂLÂ YOK

Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması, Refah Sınır Kapısı’ndan günlük 600 TIR insani yardımın Gazze’ye girmesini ön görüyor. Ancak ikinci aşama başlamasına rağmen Refah Sınır Kapısı henüz yeni açıldı. Buna karşılık, sınır kapısından sadece sınırlı sayıda hasta ve refakatçinin yaya olarak çıkış yapması ve daha önce Mısır’a geçmiş olan Gazzelilerin yine sınırlı sayıda dönmesine izin veriliyor. İsrail, ateşkesle kabul ettiği sorumlulukları yerine getirmemekte ısrar ederken arabulucu tarafların da herhangi bir baskı kurduğu görülmüyor. Konuya dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Jens Laerke, "Refah Sınır Kapısı'ndan kargo hareketinin yeniden başlatılması, Gazze'ye giren insani yardım malzemelerinin hacmini artırmak ve dolayısıyla insani yardım müdahalesinin ölçeğini genişletmek için kritik öneme sahip. Ancak taraflar şu anda sadece insanların geçişine izin verildiğini duyurdular" ifadesini kullandı.

SAVAŞA DÖNÜŞ TEHDİTLERİ

Gazze’deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 4 ay geçmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar eden işgal ordusu, son 10 günde ihlallerini artırırken “savaşa dönüş” tehditleri de savuruyor. İsrail ordusunun 29 Ocak günü düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz cuma günü de saldırılarını sürdüren işgal ordusu, 27 Filistinliyi daha katletmişti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre, 10 ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim’den bu yana 574 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, 1518 kişi de yaralandı. İkinci aşamada Hamas’ın silahsızlandırılmasını dayatan İsrail, bunun olmaması halinde savaşa dönüş tehditleri savuruyor. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai ve aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, Hamas'ın silahsızlandırılmasının birkaç hafta içinde tamamlanmaması durumunda Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayacakları tehdidinde bulundu.







