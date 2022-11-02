İsrail'de seçimin kaderini Filistinlilerin partisi belirleyecek

İsrail'deki ilk sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını göstermesine rağmen kesin olmayan sonuçlara göre baraj altında kalan Arapların Balad (Tecemmu) Partisi'nin oy sayımının ardından Meclis'e girmesiyle Netanyahu'yu çoğunluktan edebileceği belirtiliyor.

AA

İsrail'de son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de tamamlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, katılım oranının, 2015'teki seçimden sonra en yüksek rakam, yüzde 71,3 olarak kaydedildiğini açıkladı.

AA



İsrail basını, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketlerini yayınladı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

AA

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

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Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu. Lapid, sandık çıkış anketlerinin kesin sonuçları yansıtmadığına işaret ederek "son oy zarfı sayılana kadar hiçbir şeyin bitmediğini" dile getirdi.