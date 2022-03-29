Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrailde silahlı saldırı En az beş kişi öldü
ORTADOĞU

İsrail'de silahlı saldırı: En az beş kişi öldü

İsrail'in Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az beş kişinin öldüğü bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrailde silahlı saldırı: En az beş kişi öldü
İsrail'de silahlı saldırı

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Bennett, İsrailli yetkililerle güvenlik toplantısı düzenleyecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla yerel saatle 22.00'de bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Gazzeli aileler iki yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti
DÜNYA
Gazzeli aileler iki yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti

ABD'li senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor
DÜNYA
ABD'li senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor
Konyada eşitlik var

Konya'da eşitlik var

​Dünya Kupası'na gidemeyen iki takım Konya'da karşılaşıyor.
Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Sektör kaynakları: "Perşembe günü pompaya yansıyacak."
HDPli Fidandan kayyumları savunan CHPye: Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da kritik imzalar.

​​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu.

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.