İsrail'de tersine göç

İşgalci İsrail hükümeti Filistin’e yönelik baskılarını her geçen gün artırırken, içeride büyük bir kriz yaşanıyor. Tel Aviv’deki hükümet karşıtı gösterilerin ardından, Yahudiler büyük topluluklar halinde ABD’ye göç etmeyi planlıyor. Bu tersine göçün mimarı ise Netanyahu karşıtı Amerikalı-İsrailli iş adamı Mordechai Kahane. “ Ülkeyi Birlikte Terk Edelim” hareketinin kurucularından olan Kahane, binlerce Yahudi’yi İsrail’den ABD’ye götürmeyi planlıyor. Netanyahu karşıtı hareket, kampanyanın ilk aşamasında 10 bin İsrailli Yahudi’yi ABD’ye götürecek.

AMERİKA’YA GELİN

Kahane yaptığı açıklamada, “Yıllarca Yemen, Afganistan, Suriye ve Ukrayna’daki savaş bölgelerinden Yahudileri İsrail’e kaçırdıktan sonra, İsraillilerin ABD’ye göç etmesine yardım etmeye karar verdim. İsrail’de işler kötüye gitmeye devam ederse, siyonist harekete bir alternatif sunmanın zamanı geldi. Sosyal medya gruplarında İsraillilerin Romanya veya Yunanistan’a göç etmesinden bahseden insanlar gördüm. Onların Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmelerinin daha kolay olacağını düşünüyorum” dedi.

AVRUPA’YA VATANDAŞLIK BAŞVURUSU ARTTI

İsrail tarihinin en aşırıcı hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanan Kasım ayındaki seçimlerin ardından İsraillilerin Avrupa vatandaşlığı talepleri de arttı. Yüzde 13’lük artışla İsrailliler en çok Fransız vatandaşlığına başvurdu. Son 2 ayda Portekiz makamları İsraillilerden vatandaşlık başvurularında yüzde 68, Polonya ve Alman makamları aynı başvurularda yüzde 10 artış kaydettiklerini söyledi. 

Gelenler 2 ay sonra kaçtı

Yahudi mültecilerin ilahiler eşliğinde işgal devletine geliş sahneleri, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle artmıştı. İşgalci hükümetin, “Rusya ve Ukrayna'dan her Yahudiyi getireceğiz” şeklindeki duyurusundan sonra çok sayıda Yahudi ülkeye akın etti. 2022'nin sonunda İsrail'i destekleyen Siyonist faaliyetlerin en büyük küresel kurumu olan Yahudi Ajansı, işgalci ülkeye gelen yeni göçmen sayısına ilişkin veriler yayınlamıştı. Geçen 23 yılla kıyaslandığında en fazla göçmenin bu yıl geldiğini duyuran ajans, çoğu Rusya ve Ukrayna'dan olmak üzere 70 bin yeni göçmenin işgalci devlete gelmesiyle övünmüştü. Ukrayna'da 200 binden, Rusya'da yarım milyondan fazla Yahudi varken, üstelik yasalara göre göç etme hakkına sahip oldukları halde dönmemeleri, açıklanan rakamların beklentinin çok altında olduğunu gösterdi. İşgalciler hedeflerindeki Yahudi mülteci sayısına ulaşamadığı gibi “Jordim”ler yani İsrailliler tarafından Yahudi devletine daha önce göç ettikten sonra ayrılan Yahudilerin sayısı arttı. Ukrayna savaşının başlamasından 2 ay sonra, Geri Dönüş Yasası'ndan faydalanan 5 bin 600 Rus Yahudisi'nden 1800'ünün İsrail pasaportuyla Moskova'ya döndüğü tespit edildi.

Dönüş Yasası eleştiriliyor

q1950'de onaylanan ve en az bir Yahudi büyükbabasının varlığını kanıtlayabilen herkesin işgal altındaki topraklara göç etmesini garanti eden sözde “Yahudi Dönüş Yasası”, işgalci İsrail'i tehdit eden bir sorun haline geldi. Aşırı milliyetçi Noam Partisi'nin başkanı Avi Maoz, “Göç yasası, paganları İsrail Devleti'ne getirmek ve ülkedeki Yahudi oranını sistematik olarak azaltmak için saçma bir şekilde kullanılıyor” ifadelerini kullandı. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun verileri, 2020 yılında “Geri Dönüş Yasası” kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinden İsrail'e göç edenlerin yüzde 72'sinin Yahudi olmadığını gösterirken, 2012'den bu yana İsrail'e gelen 180 bin göçmenden sadece 25 bin 375'inin Yahudi olduğuna işaret ediyor. Genel olarak Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç eden gerçek Yahudilerin yüzdesi 1990'da yüzde 93'ken 2020'de yüzde 28'e düştü. Bunun yanı sıra İbrani gazetesi Maariv, 2020'ye kadar işgalci devletten göç eden 756 binden fazla Yahudi olduğunu açıkladı.







